Wpadka Jurka Owsiaka na Pol’and’Rock Festival. Ze sceny padły NIECENZURALNE słowa! Usłyszeli je widzowie TVN24

Srolo 14 min. temu

No coś podobnego, powiedział ku..wa! wystarczy przejść się ulicami, przejechać tramwajem, autobusem to co drugie takie słowo usłyszycie i to już nawet nie jako przecinek. Uczniowie, młodzież, tatusiowie, mamuśki, koleżanki i koledzy rozmawiający przez telefon, a wy się przyczepiacie do słowa, które sami na codzień używacie w nadmiarze! Fałszywi IDIOCI! Głupcy, jak ten tu niżej wszystkowiedzący dureń bolo. ... żebyś nie musiał półgł...u kiedyś korzystać z tego "użyczonego" sprzętu.