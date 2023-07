WPADKA na koncercie Taylor Swift! Doszło do awarii. Gwiazda natychmiast zareagowała (WIDEO)

To ważne ! 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może gdyby ludzie ktorzy coś mogą czyli celebryci/ sportowcy/ aktorzy / influenserzy …. Zaczeli mówic o tym głośno / często / może coś by to dało … Przecietnej szarej kowalskiej nikt nieposlucha . Chodzi o problemy cen w tym kraju . Ceny są naprawde kosmiczne . Jedzenia, chemii, noclegow , opłat . Płyn do płukania nizemoże kosztowac w Pl wiecwj lub tyle samo co w niemczech jesli w Pl przecietna sprzedawczyni np ze sklepu w moim miescie zarabia 2.500 tys zl A Niemka np w rosmanie dostaje na reke 1.650 euro czyli 7.300 zl Kiedy ten kraj sie obudzi ???? Kiedy ludzie sie zbuntuja i otworza oczy że zyjemy jak w bunkrze ! Cos nieprawdopodobnego ! Mówmy o tym glosno i walczmy o swoje ! Albo obnizka cen albo wyplaty w gore ! Wszyscy jedziemy na tym samym wozku ! Ludzie wlaczmy o swoje ! Kiedy jak nie dzis ! Zyło by nam sie lepiej , łatwiej, wieksza tolerancja , mniej hejtu , wszedzie chodzi o pieniadze … Czy mozemy wspolnie cos zdzialac ??? Wszyscy ??? Piszmy do ludzi showbiznesu / sportu niech kazdy cos wniesie , jeden , drugi, serny, milionowy … Kazdy ! Moze sie przyczynic do lepszego jutra !