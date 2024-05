Wpadka Smolastego na Polsat Hit Festiwal 2024. Widzowie wszystko wyłapali: "Leciutki PRZYPAŁ"

Elon Musk 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Powiedział że Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy - powiedział Musk na konferencji technologicznej ivaTech 2024 w Paryżu. Opisał przyszłość, w której miejsca pracy będą „opcjonalne”. - Jeśli chcesz wykonywać pracę, która jest trochę jak hobby, możesz to robić, ale to sztuczna inteligencja i roboty zapewnią wszelkie towary i usługi, które chcesz - dodał, cytowany przez CNN. Czy wygląda wam to na gwarantowany dochód podstawowy w zamian za posłuszeństwo????? Przyjmiesz preparat dostaniesz zasiłek . Teorie konspiracyjne stają się faktem. Jaka korporacja będzie utrzymywała zasoby ludzkie które stanowią kosztowny problem.???? Bill Gates mówił o przerzedzaniu owieczek i nagłym spadku populacji.. łączy się to wam w jedną całość???