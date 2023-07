Wpadka w TVP. Prognoza pogody po "Wiadomościach" BEZ PREZENTERA. Stacja się tłumaczy

Iza 28 min. temu zgłoś do moderacji 53 1 Odpowiedz

Kazdy popelnia bledy? Bledem bedzie, jak nasypiesz do kawy soli zamiast cukru, ale jak wsiadasz kompletnie pijany za kierownice i jedziesz lamiac wszelkie zakazy i nakazy, to jest samobojstwo i morderstwo w jednym, bo w aucie byli pasazerowie. Przestancie go wybielac wreszcie.