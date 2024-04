Wpłynęła oficjalna skarga na program z Dagmarą Kaźmierską do KRRiT

wera 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Na przykładzie tej Dagmary widać, jak funkcjonują polskie media. Przez lata promują sutenerkę i stręczycielkę. Dopóki kasa się zgadza, to nikomu nie przeszkadzają jej wyroki ani to , że biła, kopała, zlecała gwałty i zmuszała do prostytucji. Dopiero kiedy może popsuć wizerunek stacji, nagle zabrania się dziennikarzom o nią pytać i kasuje się komentarze. Miszczak zachowuje się jak medialny dyktator. Wprowadza cenzurę, zabrania zadawać pytania. Cenzura gorzej niż za komuny. Nawet swojej żonie zabronił. Może tylko stać za nim i milczeć. Mały Stalin