Wraca sprawa Harveya Weinsteina. Sąd w Nowym Jorku UCHYLIŁ jego wyrok z powodu "rażącego błędu"

"– W Hollywood jest wielu mężczyzn oprawców, ale i wiele podstępnych kobiet. Mnie do jaskini lwa wysłała kobieta. Ta trauma wciąż jest we mnie żywa. Tkwi w moim ciele – opowiada ze łzami w oczach Rose McGowan. – Prawda nas wyzwoli – mówi Rosanna Arquette, podkreślając, że nadużycia Weinsteina były tajemnicą poliszynela. Upadek Weinsteina nie byłby możliwy bez każdej z 80 kobiet, które opowiedziały o przemocy, której doświadczyły. Ambra Gutierrez: Kobieta, która nagrała Weinsteina. włoska modelka i bojowniczka o prawa kobiet nagrała Weinsteina podczas „awansów”, które jej czynił. Gutierrez przyjechała do Hollywood, marząc o karierze w show-biznesie. Wcześniej zdobyła tytuł Miss Piemontu, dostała się do finału Miss Włoch i występowała w telewizji. Miała pecha trafić na jedną z imprez Bunga Bunga ówczesnego premiera Silvia Berlusconiego w jego willi pod Mediolanem. Tam zobaczyła roznegliżowane kobiety zmuszane do umilania wieczoru możnym mężczyznom. Nigdy więcej, powiedziała sobie, zatrzasnęła drzwi posiadłości i kupiła bilet do Stanów. Tam miała pecha spotkać Weinsteina.Piękna, wielkooka, o oliwkowej cerze – Gutierrez była w typie producenta. Obiecywał jej wielką karierę w zamian za towarzystwo. Gdy włożył jej rękę pod spódnicę, wycofała się. Poszła na policję, która założyła jej podsłuch. Następnego wieczoru znów umówiła się z Weinsteinem, żeby zdobyć dowody. – Kobieta musi zawsze mieć plan B, wiedzieć, dokąd uciec w sytuacji zagrożenia – mówiła Ambra Farrowowi o radzie, którą usłyszała w młodości od matki.