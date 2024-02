Wraca sprawa zabójstwa 27-letniej Anastazji. Znaleziono ważny dowód. Detektyw nie kryje zdziwienia

Obywatel Bangladeszu obecnie przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie czeka na proces. W tym samym czasie greckie służby we współpracy z Polską zajmują się śledztwem. Udało im się znaleźć plecak, który należał do Anastazji.

Znaleziono plecak, który należał do Anastazji

Jak wynika z nowych doniesień, w poniedziałek 5 lutego w okolicach brzegu jeziora Alikes znaleziono plecak. Z uwagi na jego zawartość i fakt, że nieopodal kilka miesięcy temu ujawniono ciało Anastazji, stwierdzono, że ten mógł należeć do niej. Dawid Burzacki w rozmowie z Wirtualną Polską przekazał, że przedmiot zostanie poddany szczegółowym oględzinom w greckim laboratorium kryminalistycznym.

W poniedziałek greccy śledczy przyjęli zgłoszenie dotyczące ujawnienia plecaka i udali się we wskazane miejsce - przekazuje Wirtualnej Polsce detektyw Dawid Burzacki.

Detektyw informuje, że plecak niebawem trafi do Polski. Zwraca również uwagę na to, że odnalezienie przedmiotu było sporym zaskoczeniem. Śledczy przeszukiwali okolice jeziora już kilkukrotnie, jednak wówczas go tam nie znaleźli.