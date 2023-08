Wrocławską dziennikarkę odnaleziono martwą w wannie. Podejrzenia padły na kochanka Martyniki

Martynika była bardzo zakochana i myślała poważnie o nowym związku. Kobieta była gotowa się rozwieźć z dotychczasowym partnerem i liczyła, że Jan zrobi to samo. Mężczyzna deklarował, że chce zakończyć swoje małżeństwo, ale może być to trudniejsze z uwagi na wspólne dzieci. Dziennikarka wierzyła nowemu partnerowi i planowała ich wspólną przyszłość.

Zaginięcie Martyniki oraz odkrycie jej zwłok

W niedzielę 29 lipca Jan Sz. skontaktował się z rodzicami Martyniki. Mężczyzna zapytał ich, czy mają jakieś informacje na temat córki. Zaniepokojeni bliscy dziennikarki nie wiedzieli jednak nic więcej niż jej partner. Cała trójka postanowiła więc udać się do mieszkania pary przy ul. Macedońskiej. Gdy zjawili się na miejscu, nie mogli dostać się do środka. Było to dziwne, ponieważ Jan również tam mieszkał i miał klucze. Z jakiegoś względu mężczyzna jednak ich nie użył, lecz rozkręcił zamek do drzwi.

Tym samym bliscy zaginionej dostali się wreszcie do mieszkania. Sprawdzili wszystkie pomieszczenia, a na koniec Jan zajrzał do łazienki. Nie chciał jednak wpuścić do środka rodziców. Matka Martyniki zaczęła wtedy krzyczeć, że to Jan zabił jej córkę. Niedługo później na miejscu pojawiła się policja. Funkcjonariusze weszli do łazienki. Zobaczyli tam wannę, w której znajdowały się kobiece zwłoki.