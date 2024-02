Wróżbita Maciej wróżył mieszkańcom Torunia. Za trzy godziny pracy dostał sporą sumę. Wszystko z PUBLICZNYCH PIENIĘDZY

Życie 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To wy, płacąc mu, dokładacie starań do tego, że on wierzy w nadzwyczajnie swoich zmysłów. Najwiecej w piekle jest tych, co w nie nie wierzą. To właśnie tym stwierdzeniem podzieliła się Św Faustyna, mając możliwość je zobaczyć. Za życia wielu mądrkuje się, naśmiewa, kpi, wierząc, że umrą ze starości. Życie jest kruche, skończyć może się już dziś. Jeżeli czujesz sie martwy już za życia, to tak właśnie jest, jesteś martwy. Ja też byłam, byłam martwa. Śmiałam sie z Kościoła, z ludzi mówiących o Bogu. Pewnego dnia, z tego poczucia bycia martwym w środku, Bóg dał mi łaskę, bym zaprosiła do swojego życia Jezusa. Od tego dnia już martwa nie jestem. Czuje w sobie obecność Ducha. Dopiero teraz czuje się dopełniona i czuje, że tętni we mnie żywy ogień, który prostuje we mnie to, co mnie przygasza.