Wróżbita Maciej analizuje przyczynę globalnej awarii Facebooka: "Planeta Merkury RETROGRADUJE"

Nie wiem czemu ludzie się z tego śmieją. Straszna pycha się panoszy po świecie. Ludzie mają o sobie ogromne mniemanie, a nawet nie zdają sobie sprawy, że taka ziemia to jest mniej niż ziarnko piasku we wszechświecie. Istnieje nieskończona ilość galaktyk. Kosmos jest żywy. I oczywiście, że ma na nas wpływ. Bo my dzięki temu powstaliśmy. Tak jak i wszystkie planety. Słońce też ma na nas wpływ. Więc czemu inne planety jego układu nie miałyby mieć? I to nie jest ezoteryka, tylko nauka. Wszystko jest połączone. To jeden wielki organizm. Jak wasze ciała. No ale w szkołach a poten na studiach cały czas czyta się w kółko jeden wiersz albo lekturę i analizuje co miał Mickiewicz na myśli. Zero refleksji na temat kosmosu, wszechświata, planet. Znam wielu ludzi, którzy myślą, że wszystko się kończy na układzie słonecznym... i to pokazuje poziom polaków i ogólnie ludzi. Myślą, że w nieskończonym wszechświecie są jedyną i NAJMĄDRZEJSZĄ cywilizacją... haha.