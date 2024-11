Wścibska (?) fanka pod nagraniem Bomby z córką: "Dziecko w ogóle uczęszcza do szkoły?". Sylwia rozpisała TYGODNIOWY PLAN Antosi...

Sylwia Bomba znalazła swoje miejsce w gronie najpopularniejszych postaci rodzimego show-biznesu dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Tam, wraz z przyjaciółką Ewą, z humorem i dystansem komentowała nadawane w polskiej telewizji formaty, co przyczyniło się do jej medialnego sukcesu. Uznanie fanów i rosnąca popularność zaowocowały zaproszeniem celebrytki do udziału w "Tańcu z gwiazdami", co niewątpliwie było jej kolejnym zawodowym sukcesem. Dziś Sylwia skupia się przede wszystkim na działalności w mediach społecznościowych. Relacje z codziennych perypetii 36-latki podziwia na Instagramie aż 950 tysięcy obserwatorów.

Sylwia Bomba opublikowała w sieci kolejny filmik z 6-letnią córką

Nie jest tajemnicą, że Sylwia Bomba chętnie angażuje najbliższych do współtworzenia jej internetowego contentu. Na instagramowym profilu celebrytki często można więc podziwiać jej ukochanego, Grzegorza Collinsa, a także córkę, Antosię. Niespełna 6-letnia dziewczynka czuje się przed kamerą jak ryba w wodzie i już wykazuje aktorskie umiejętności, dlatego znana mama chętnie nagrywa z nią zabawne filmiki. Ostatnio gwiazda "Gogglebox" opublikowała kolejne nagranie, na którym prezentuje z Antosią bliźniacze stylizacje.

Tradycyjne matchy matchy z moją mini wersją. Tym razem w wersji black and white. Która wersja fajniejsza? Ściskamy bombowo - czytamy w opisie rolki.

Sylwia Bomba tłumaczy wścibskiej fance, czy jej córka chodzi do szkoły

Pod najnowszym nagraniem Sylwii Bomby z udziałem Antosi pojawiło się mnóstwo komentarzy. Przeważały komplementy, ale nie zabrakło także uszczypliwości. Jedna z internautek "zatroszczyła się" o edukację córki gwiazdy i jej codzienne obowiązki.

To dziecko to w ogóle uczęszcza do szkoły lub ma jakieś obowiązki? - zastanawiała się.

Bomba pospieszyła z odpowiedzią. Na wstępie zaznaczyła, że jej latorośl uczęszcza od poniedziałku do piątku do zerówki, a zajęcia odbywają się między 8:30 a 16:30. Później wywołana do tablicy celebrytka wyliczyła wszystkie pozaszkolne aktywności Antosi. Wśród nich znalazły się: zajęcia sensoryczne, akrobatyka, seans kinowy, akrobatyka, lekcje języka angielskiego, zajęcia pływania oraz zajęcia taneczne. Zdaje się więc, że dziewczynka nie narzeka na nudę.

