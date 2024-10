Sylwia Bomba ujawnia swoje ŚLUBNE plany. Zamierza zmienić nazwisko córki: "Jak się hajtniemy, to fajnie, żeby była Collins"

Po co kobiety tak uwiązują się go faceta do matczenia to odbiera kobiecie wolność i spokój.. Nigdy nie zamieszkam z żadnym chłopem i nie dam się usidlić poprzez zapłodnienie to takie słabe i uwłaczające.Najlepiej jest po swojemu i celebrować ciszę i spokój.Ja umarłabym w haosie codziennych oboriązków,praca,dom,dziecko,zakupy,sprzątanie,pranie,gotowanie,rozmawianie i udawanie że właśnie tego chce o nieeeeeeeee nigdy w życiu!!!!!!!!Kobiety nie dajcie się poniżyć i żyjcie po swojemu miejcie wyjebane na zakładanie rodziny i bycie służką aż do śmierci.