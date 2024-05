WŚCIEKŁA Hanna Lis komentuje upadek konia na trasie do Morskiego Oka. "Górali w zaprzęg i niech ZAPIEP*ZAJĄ"

Hanna Lis jest oburzona sytuacją na trasie do Morskiego Oka

Ostatnio w polskich mediach znów jest głośno o konnych bryczkach wożących turystów do i z Morskiego Oka. Jest to kwestia wzbudzająca ogromne kontrowersje już od lat. Ciągnące powozy zwierzęta męczą się, zwłaszcza pracując w upale, co niejednokrotnie było widać po ich stanie zdrowia. Kilka dni temu w Tatrach doszło z tego powodu do kolejnego wypadku. Wycieńczony koń po prostu upadł.