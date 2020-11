Wściekła Ilona Łepkowska uderza w Platformę Obywatelską: "PO CH*J NAM TO?"

Ostatnie wydarzenia w Polsce sprawiły, że notowania partii rządzącej mocno spadły. Ludzie tłumnie wychodzą na ulice, protestując przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, ale wydaje się, że szokujący wyrok w pewnym sensie przelał czarę goryczy dla milionów Polaków sfrustrowanych poczynaniami PiS.

Choć setki tysięcy protestujących domagają się zmian, nie będzie to łatwe bez zaktywizowania się opozycji. Większość czołowych polityków PO popadła jednak w marazm, co nie uszło uwadze Ilonie Łepkowskiej. Zirytowana scenarzystka popełniła długi wpis na Facebooku, w którym zarzuca przedstawicielom Platformy Obywatelskiej bierność i zwykłe lenistwo.

Gdzie jesteś Platformo Obywatelska? Gdzie jesteście Wy, jej prominentni działacze? Podobno jesteście główną siłą opozycyjną. Więc gdzie jest Wasz głos, a przede wszystkim - gdzie jest Wasz pomysł na wyjście z sytuacji, w której znalazł się nasz kraj? - zaczęła.

Łepkowska postanowiła wymienić kilku polityków z nazwiska...

Siedzicie w domach i oglądacie z rodzinami seriale na Netflixie? Grzegorz Schetyna chyba kolejny raz "House of Cards", szukając inspiracji, Małgorzata Kidawa-Błońska - "Figurantkę", a Borys Budka niczego nie ogląda, bo i tak żadnych wniosków nie wyciągnie i w niczym mu to nie pomoże ani nie doda cienia charyzmy...Tylko Rafał Trzaskowski mało ogląda, ale to dlatego, że jest Prezydentem Warszawy, to musi coś robić - dodała.

Ilona Łepkowska o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej: "To jest bardzo niedobry sygnał do cywilizowanego świata"

Scenarzystka stwierdziła, że przedstawicielom opozycji po prostu nie chce się pracować.

Kraj płonie, Kaczyński z towarzystwem łopatą dokłada do ognia, na ulicach setki tysięcy ludzi, Żandarmeria Wojskowa i bojówki nazioli, a Wy siedzicie cichutko w mysiej dziurze. Dlaczego nie próbujecie skonsolidować opozycji w chwili, gdy PiS-owi ostro spada poparcie? Podejrzewam, dlaczego tego nie robicie. Bo gdyby się to przypadkiem udało musielibyście wziąć odpowiedzialność za kraj i wziąć się wreszcie do roboty.

(...) Po ch...j nam to? W końcu nie po to szliśmy do polityki, żeby rządzić, no nie? Tylko po to, żeby czasem w TVN 24 pogadać, zwołać jakąś konferencję prasową w Sejmie, z której nic nie wyniknie... Wiecie ile kłopotu jest z takimi rozmowami koalicyjnymi? Ciągną się całymi dniami i nocami, a w domu lasagne w piecyku już wysuszone na wiór i wino wietrzeje, transmisji z Ligi Mistrzów nie można normalnie obejrzeć, bo co to za oglądanie na telefonie pod stołem, jak naprzeciwko coś Gowin nadaje? A ile kłopotu z Kościołem teraz by było? Bo się biskupi przyzwyczaili, będą się bardziej wtrącać... Po co komu taki kłopot jak rządzenie tym popieprzonym krajem?

To co, chłopaki, w niedzielę haratamy w gałę? Jak zwykle? No, to umówieni... Wstyd mi, że na Was głosowałam od lat.

Myślicie, że liderzy Koalicji Obywatelskiej odpowiedzą Ilonie?