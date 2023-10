Wściekła na TVP i sytuację polityczną w kraju Barbara Kurdej-Szatan GRZMI: "Napiszę, czego Wam NIE ŻYCZĘ"

kehfqehg 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie głosujcie na żadną trzecią droge bo to ściema, jeżeli utworzą koalicję z KO Lewicą to bedzie taka zbieranina ze sprzecznymi programami, że zapanuje haos, a państwo zamiast się rozwijać zacznie dryfować. Nawpuszczają kogo się da i tych których Niemcy będą chcieli sie ich pozbyć, np kryminalistów, zaczną słuchac poleceń sasiadów i dbać o sąsiadów bardziej niz o Polaków. Przez konfilkt Izrael/Palestyna już sie biją sie w Europie na ulicach, nie słuchajcie tych sprzedawczyków bo oni zawsze sie zamkną w willi, a ty bedziesz dymać do pracy po ciemku bojąc się o życie. Na zachodzie już jest jak na afrykańskiej ulicy, nie mam nic do tych ludzi ale własne bezpieczeństwo to podstawa, a pomagać można w inny sposób. Tam przemoc to norma, w UK biegają całe hordy nastolatków z nożami, co chwila kogoś nożują, w Szwecji i Francji regularne wojny gangów z zamachami bombowymi, wystarczy w internecie poszukać info, naprawde brakuje wam tego?