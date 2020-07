Wspaniałomyślny Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" "wybaczył" Joannie, że nie ma 26 lat: "Nie dał mi odczuć, że to jakiś problem"

Nika 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Można na to patrzeć z dwóch perspektyw: z jednej strony faktycznie zdarza się że osoby, które nie mogą sobie znaleźć partnera maja, że tak powiem wyśrubowane oczekiwania same niewiele dając od siebie. To tak samo jakbym ja powiedziała, że nie spojrzę na faceta który ma mniej niż 190 cm wzrostu albo ma blond włosy nieważne jak fajny byłby na innych polach - delikatnie mówiąc to odrobinkę płytkie podejście. Plus człowiek sam się mocno ogranicza co do dostępnych opcji. Trzeba być w miarę elastycznym i otwartym na innych ludzi. Z drugiej strony jeśli facet jasno określił co jest dla niego ważne w przyszłej partnerce (a jej wiek był dla niego priorytetowy) to bardzo źle świadczy o "ekspertach" co dobierali pary. Zauważyłam że już nie pierwszy raz najpierw każdą wypełniać uczestnikom ankiety co do preferencji a potem zupełnie ignorują ich oczekiwania. Chyba tylko po to żaby zamieszać w show. Koniec, końców nie wina dziewczyny tylko "specjalistów" i psychologów zatrudnionych przy tym programie.