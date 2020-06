Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się, że ZOSTAŁ OJCEM: "Happy Dad" (FOTO)

Rudy rydz 18 min. temu zgłoś do moderacji 25 2 Odpowiedz

Popelnil jeden wielki blad, kiedy oklamal wszystkich przy podejmowaniu decyzji. Tylko o to mam do niego pretensje. To, ze kogos spotkal, zakochal sie, tego nikt nie przewidzi, stalo sie i to nie jest jego wina, ale to ze swiadomie oklamal zone i cala produkcje, zamiast sie przyznac, ze kogos ma, to niewybaczalne.