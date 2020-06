TYLKO NA PUDELKU: Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostanie ojcem! (ZDJĘCIA)

Laura20 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 3 Odpowiedz

Robienie zdjęć z ukrycia osobie, która wzięła udział w mniej lub bardziej ustawionym programie - nie bójmy się tego powiedzieć - jest co najmniej niestosowne i przerażające. Jeśli facet jest taki jak przedstawił go "Ślub..." jego postawa pozostawia wiele do życzenia (w sumie Joanna również ma pewne problemy dotyczące matki i własnej osoby). Niemniej to groteskowe, że są ludzie tak bardzo zaangażowani w tenże eksperyment i nie potrafią odpuścić. On poszedł w swoją stronę, Joanna w swoją i ma się dobrze, wnioskując po jej instagramie. Dajcie spokój. Facet ma prawo do prywatności a już napewo jego dziecko, ono nie jest niczemu winne.