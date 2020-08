Wspierający Marcin Hakiel gratuluje żonie posady w "Pytaniu na śniadanie": "Jestem taki dumny z mojego MALEŃSTWA"

Końcówka sierpnia to moment, kiedy największe stacje telewizyjne w Polsce przedstawiają swoje propozycje na nadchodzący sezon. W minioną środę poznaliśmy ofertę TVN-u , a w czwartkowy wieczór przyszedł czas, by nowościami pochwaliła się Telewizja Polska.

Skromna Cichopek: "Odczarowałam mit matki Polki, który przez wiele lat towarzyszył kobietom"

Jedną z gwiazd, która w nadchodzącym sezonie będzie mogła wykazać się nieco bardziej niż dotychczas, jest z pewnością Katarzyna Cichopek. Znana do tej pory głównie z roli Kingi Zduńskiej w nieśmiertelnym M jak Miłość 37-latka otrzymała bowiem "zaszczyt" poprowadzenia u boku Macieja Kurzajewskiego Pytania na Śniadanie. Co więcej, Cichopek zgarnie przy tej okazji całkiem niezłą sumkę, choć nadal będzie to kwota dużo mniejsza od tej, którą otrzyma jej ekranowy towarzysz...