Wybory parlamentarne 2023: Oto WSTĘPNE WYNIKI!

Ostatnie tygodnie były dla polskich polityków wyjątkowo intensywne. Przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych zachęcali do głosowania na ich formacje, a przeprowadzane sondaże jednoznacznie wskazywały, że liczy się każdy głos. W niedzielę Polacy tłumnie udali się do urn, aby przyłożyć rękę do wyborczego sukcesu swoich kandydatów.