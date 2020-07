Wybory prezydenckie 2020. Koalicja Obywatelska złoży PROTEST WYBORCZY: "Za granicą kilkaset tysięcy osób POZBAWIONO GŁOSU"

Co ciekawe, podczas niedzielnych wyborów nie brakowało opinii, że doszło do licznych uchybień w przypadku wyborów korespondencyjnych , głównie poza granicami kraju. Wiele osób nie otrzymało pakietów wyborczych, a część z nich nie mogła zagłosować nawet stacjonarnie, bo... zabrakło kart .

Za granicą kilkaset tysięcy głosów wyborców zostało pozbawionych prawa do głosowania. Jako komitet wyborczy przygotowujemy protest wyborczy do Sądu Najwyższego. (...) Płyną do nas informacje z kurortów, że zabrakło kart i ludzie nie głosowali. To sygnały z północy kraju. Jeśli chodzi o głosowanie za granicą Polski, to pakiety wróciły albo nie wróciły lub wróciły z błędami - wyliczał poseł KO Cezary Tomczyk.