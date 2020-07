TYLKO NA PUDELKU: Julia Wieniawa komentuje wyniki wyborów prezydenckich: "Liczyłam na ZMIANĘ"

Polka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 613 11 Odpowiedz

Ze zmian, to jej najlepiej wychodzi zmiana ubrań i partnerów. Aby się wypowiadać o polityce to trzeba miej o niej pojęcie, a nie popierać kandydata bo jest obecnie na to moda na instagramie. Przeglądając ostatnio internet, natrafiłam na post pewnej celebrytki gdzie porównywała prześladowanie Żydów podczas wojny z obecnym prześladowaniem ludzi LGBT... to aż się płakać chce, proponuje powrócić na lekcje historii,a młodzież ślepo podążają za tymi pseudo artystami. Proponuje więcej drodzy rodacy myśleć samodzielnie. Pozdrawiam serdecznie