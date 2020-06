Wybory prezydenckie 2020. ZNAMY SONDAŻOWE WYNIKI!

Magda M 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 27 Odpowiedz

500+ to tylko pomysł nic więcej . Pomysl mozna kontynuowac, PiS jest pionierem tylko i zawsze tylko bedzie pomysłodawca. Podatki płaca wszyscy . Niestety wszyscy i my to rozumiemy , niestety wyborcy DuDy i Pisu nie . Jak i wiele nastepstw, wprowadzonych przepisów plus rozpowszechniona pogarda w stosunku do ludzi . Duda nie wygra 2 Tury . Nie ma szans moi drodzy . Mamy 21 wiek przypominam , zachowanie ktorym karmi was obecna wladza , - przyklad z dziś . Telewizja publiczna nie dzieli sie informacjami z innych sztabów wyborczych , caly antenowy czas poswiecony jest Andrzejowi Dudzie . To jest telewizja panstwowa nie prywatna . Nie moga tak robic ! Zwolennicy Dudy w d** ten faKt maja ,o czym to swiadczy ? O inteligencji czy wrecz przeciwnie ? Tacy są wyborcy Dudy. KLAPKI NA OCZACH. PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO MOI DRODZY I MY O TYM WIEMY . TEGO JEST TAK DUŻO ZE SZKODA TRACIĆ CZAS ... JEGO CZAS DOBIEGŁ KONCA Ps. ZIELONA GÓRA POZDRAWIA PUDELKA