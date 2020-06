Dzień wyborów

Nick 50 min. temu zgłoś do moderacji 468 12 Odpowiedz

Śmiech na sali jak słyszę co ci kandydaci wam obiecują, obniżenie podatków? A jakim cudem, prezydent tylko podpisuje ustawy, to rząd wszystko wprowadza, on nas tylko będzie reprezentował tu i zagranicą, twarzą, to wszystko, nic się nie zmieni dla was, tylko ich poziom życia, dobra posada i emerytura