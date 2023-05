Wyciekło, co królowa Camilla powiedziała królowi Karolowi III, gdy się poznawali. Te słowa zwiastowały skandal

Lik 1 godz. temu zgłoś do moderacji 56 4 Odpowiedz

Co za niedouk to pisał? Rozumiem, że można czegoś nie wiedzieć, ale żeby pisać artykuł o tym, o czym się nie ma pojęcia, i mylić fakty, to już przesada! Przecież Karol i Camilla poznali się gdy oboje byli wolni i od razu mieli się ku sobie! Ona owszem, spotykała się z Andrew Parker Bowlsem, ale związek był przechodzony i właściwie się rozpadał. To ojcowie obu stron postawili parę przed faktem dokonanym i żeby połączyć rodziny i "zmobilizować" (a tak naprawdę zmanipulować) młodych dali do gazet ogłoszenie o ich zaręczynach. Zaręczyny były zmyślone, ale skoro już cała socjeta o nich wiedziała, to żeby nie było hańby młodym właściwie wypadało się nie przyznać do akcji ojców i po prostu wziąć ślub. A Karola w międzyczasie królowa odseparowała od Camilli zapowiedziawszy że nie zgadza się na ich związek, wysłała go za granicę. On dowiedziawszy się o zaręczynach ukochanej załamał się i zajął szukaniem żony, nie z miłości a ze względów dynastycznych. Proponował małżeństwo kilkunastu dziewczynom z socjety, w tym starszej siostrze Diany, ale każda mu odmawiała bo wszem i wobec było wiadome, że jest zakochany w Camilli, że ich wszystkich nie kocha, tylko robi nabór na stanowisko przyszłej królowej. Dopiero Diana się połakomiła. Ona Karola przed zaręczynami widziała 12 razy, w tym tylko raz sam na sam, wiedziała w co się pakuje, ale miała złudne plany i nadzieje, że nie tylko zdobędzie pozycję, władze i majątek, ale że "go odmieni". I przeliczyła się.