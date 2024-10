Wyciekło NAGRANIE z imprezy Diddy'ego. Apelował do gości, by mieli świeży oddech i byli wysmarowani balsamem...

Od kilku tygodni cały show-biznes żyje aferą z niechlubnym udziałem Seana "Diddy'ego" Combsa. Nic nie wskazuje na to, by o sprawie miało w najbliższym czasie zrobić się cicho. Na światło dzienne wychodzą kolejne fakty. Przyjaciel wielu artystów usłyszał już zarzuty, które dotyczą m.in. wymuszania haraczy, handlu ludźmi czy udziału w organizacji transportów młodych kobiet zmuszanych do prostytucji.

Wyciekło nagranie z imprezy Diddy'ego

Na imprezie bawił się tłum ludzi. Według relacji świadków, na których powołuje się TMZ, w klubie obecni byli m.in. Russell Simmons, Mary J. Blige, Lil Kim, Young Jeezy i Kimora Lee Simmons. W pewnym momencie raper chwycił za mikrofon i wręcz krzyczał do gości, żeby byli wysmarowani balsamem (prawdopodobnie miał na myśli wspomnianą oliwkę dla dzieci) oraz upewnili się, że mają świeży oddech, zachęcając do skorzystania z płynu do płukania, szczególnie osoby palące "trawkę". Gwiazdor zwrócił się również do wszystkich kobiety, by wyszły na parkiet, nawet jeśli ich partnerzy nie chcą tańczyć.