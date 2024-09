Prawnik Diddy'ego tłumaczy, dlaczego raper miał w willi 1000 butelek oliwki dla dzieci: "Ma duży dom, kupuje HURTOWO"

Prokuratura zarzuca 54-latkowi "stworzenie przedsiębiorstwa przestępczego, którego członkowie i wspólnicy zajmowali się handlem ludźmi w celach seksualnych, pracą przymusową, porwaniami, podpaleniami i przekupstwem". Reprezentujący gwiazdora prawnik utrzymuje, że jego klient jest "niesprawiedliwie ścigany" i zamierza współpracować ze służbami, aby wszystko wyjaśnić. Twierdzi też, że Combs wzorowo współpracuje z służbami i "nie ma nic do ukrycia".

W rozmowie z TMZ Marc Agnifilio zgodził się omówić skonfiskowane przez funkcjonariuszy służb federalnych przedmioty, które zostały znalezione w jego willach w Los Angeles i Miami. Przypomnijmy, że zarekwirowano wiele przedmiotów, z których część prawdopodobnie była wykorzystywana do popełniania przestępstw. Oprócz woreczków z narkotykami i trzech karabinów AR-15 ze zniszczonymi numerami seryjnymi agenci zabezpieczyli też "ponad 1000 butelek oliwki dla dzieci".

Kiedy potwierdzono, że numer pochodzi z dokumentu federalnego, prawnik Combsa szybko dodał, że "nie jest do końca pewien, co oliwka dla dzieci może mieć z czymkolwiek wspólnego", chociaż w akcie oskarżenia jasno zaznaczono, że były one używane jako lubrykant podczas orgii.