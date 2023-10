Wyciekły szczegóły ostatniego sezonu "The Crown". Księżna Diana powróci jako... DUCH!

" The Crown " jest jedną z najsłynniejszych produkcji Netfliksa. Premiera serialu odbyła się w 2016 roku i szybko zyskała uznanie krytyków oraz ogromną oglądalność. Szósty, a zarazem ostatni sezon bijącego rekordy popularności serialu swoją premierę będzie miał już za kilka tygodni. Jak zapowiada produkcja "The Crown", głównym wątkiem ostatnich odcinków serialu będzie śmierć księżnej Diany , a sam sezon, którego akcja rozgrywa się między 1997 a 2005 rokiem, będzie podzielony na dwie części. Obie trafią na platformę streamingową jeszcze w tym roku.

Pierwszą z nich będzie historia, która zakończy się tragicznym wypadkiem samochodowym księżnej Diany oraz jej pogrzebem. Druga część ma przedstawiać wszystko to, co działo się po jej śmierci. Widzowie mają zobaczyć m.in. kryzys wizerunkowy królowej Elżbiety II czy rzeczywistość, w której musieli odnaleźć się William i Harry po śmierci matki, a także początki relacji księcia Williama i Kate Middleton. Tę część, a zarazem całą produkcję ma zwieńczyć ślub Karola z Camillą.

Wyciekły szczegóły ostatniego sezonu "The Crown"

To, co jednak może zaszokować fanów serialu, to informacje, o tym, że w drugiej części księżna Diana ma pojawić się jako... duch. Według szczegółów, które wyciekły do mediów, w jednej ze scen księżna Diana – grana przez Elizabeth Debicki – powraca z martwych, aby "spotkać się" ze swoim byłym mężem, Karolem. Duch Diany ma także "odwiedzić" królową Elżbietę.