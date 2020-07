Wycieńczona Anna Wendzikowska lamentuje na Instagramie: "Po tych wakacjach BĘDZIE MI POTRZEBNY URLOP"

Anna Wendzikowska to dziennikarka, która kiedyś szczyciła się przeprowadzaniem wywiadów z gwiazdami Hollywood do programów stacji TVN. Obecnie słynie raczej ze swojej kariery na Instagramie, przebywaniu na "wiecznych wakacjach" i wdawaniu się w słowne potyczki z krytykującymi ją internautami.

Ostatnio fanka zarzuciła Ani , że jej ciągłe epatowanie golizną ma związek z poszukiwaniem partnera , na co ta nie omieszkała odpowiedzieć. Nauczona jednak doświadczeniem, zachowała powściągliwość w wypowiedzi i poradziła internautce, by nie zaprzątała sobie głowy jej sercowymi rozterkami .

Anna Wendzikowska miażdży podczas karaokę piosenkę Katy Perry

Kolejne atrakcje dla dziewczyn. Po tych wakacjach chyba będzie mi potrzebny jakiś urlop - napisała pół-żartem, pół-serio. A tak zupełnie poważnie, to sama bawię się równie dobrze, co dzieciaki. Jestem najszczęśliwsza, kiedy one są szczęśliwe.