Wydekoltowana Anna Mucha, mroczny Michał Szpak i inni promują "Drag Me Out" w "Dzień Dobry TVN" (FOTO)

We wtorek o godzinie 21.35 odbędzie się premiera nowej produkcji TVN. W programie "Czas na Show. Drag Me Out" męscy przedstawiciele rodzimego show-biznesu, pod okiem mentorek, będą musieli odkryć w sobie wewnętrzną królową.

To festiwal ludzi, którzy mają otwarte perspektywy i nie nakładają na siebie żadnych granic w wyrażaniu siebie i pozwalają sobie na to, żeby być szczęśliwymi bez względu na to, co mówią o nich inni - powiedział Szpak w "Dzień dobry TVN".