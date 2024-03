Anna Mucha w blond fryzurze i błyszczącej kiecce promuje "Czas na show. Drag me out". Jest ogień? (ZDJĘCIA)

Już 5 marca na antenie TVN pojawi się nowy program - "Czas na show. Drag Me Out". Jest to pierwsze tego typu show w Polsce, które przybliży widzom spektakularny świat drag queen. Formuła programu zakłada, że celebryci łączą się w pary z performerkami dragu, by rywalizować o stworzenie najlepszych transformacji i występów scenicznych. Wiadomo już, że na scenie pojawią się Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak, Tadeusz Mikołajczak, Kamil Szymczak, Marcin Łopucki i Dariusz Zdrójkowski.