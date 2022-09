Wydekoltowana Joanna Opozda i Maja Ostaszewska w sukience promują filmy ze swoim udziałem podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni (FOTO)

Bend 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Nie rozumiem fenomenu Ostaszewskiej, a już tym bardziej Ceieleckiej. Ta pierwsza aktorą jest przyzwoitą, ale szału nie ma a swojego czasu grała dosłownie we wszystkim. Cielecka za to jest manieryczna, niezbyt urodziwa a w TVnie dostawała każdą rolę od policjantek począwszy na famme fatale do których się nie nadaje skończywszy. Skoro w tym kraju nie ma tyle ról co ja zachodzie nie mówiąc o Hollywood dlaczego nachalnie promuje się mało urodziwe przeciętne albo słabe aktorki? Potem na festiwalu filmowym polska reprezentacja wygalda jak ufoludki na tle aktorek i aktorów z zachodu