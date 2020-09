Wydziarana Ada z "Królowych życia" relacjonuje wizytę u ginekologa. "JAK MAM BADAĆ PRZEZ RAJSTOPĘ?"

Byłam dzisiaj u ginekologa pierwszy raz w Polsce. To znaczy zawsze wcześniej latałam do Niemiec, bo miałam przyjaciela, który mnie badał, znaczy badał mnie jako ginekolog, nic więcej, żeby nie było tutaj jakiś nieporozumień - wyjaśniła.

Poszłam prywatnie, więc bardzo miły starszy pan w maseczce, ja oczywiście w maseczce, powiedziałam mu o co chodzi, że chcę badanie, żeby mnie zbadał, że chcę mieć pewność, że wszystko jest okej. (...) Wyszłam z tej kabiny rozebrana, pytam się, czy mam położyć się na samolot. Powiedział, że tak, no więc położyłam się. Ten pan podszedł, patrzy się na mnie i mówi: "Co pani ma dziurę w rajstopie?", mówię: "W jakiej rajstopie?", no mówi: "Jak mam badać przez rajstopę?", a ja: "Nie, jestem wydziarana!" - wyznała Eisenbach.