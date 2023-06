Wygrała zabieg powiększenia ust w konkursie. Teraz opłakuje efekt. "Najgorsze, co mnie w życiu spotkało"

Jessica Cailey Burko, 28-letnia Amerykanka, miała doświadczyć czegoś, co miało być wielkim wyróżnieniem - wygranej w internetowym konkursie na darmowe powiększenie ust. Niestety, to, co miało być jej marzeniem, szybko przekształciło się w prawdziwy koszmar. "To najprawdopodobniej najgorsze, co mnie w życiu spotkało" - wyznała Jessica, ostrzegając jednocześnie inne użytkowniczki internetu.