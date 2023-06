Tajwańskie siostry wyglądają jak nastolatki, a naprawdę każda ma ponad 40 lat. Zdradziły swój sposób na WIECZNĄ MŁODOŚĆ (ZDJĘCIA)

Lure Hsu ma 47 lat i mieszka w Tajlandii. To od niej wszystko się zaczęło. Wielu ludzi było oczarowanych jej nieprzemijającą urodą. W końcu wyszło na jaw, że nie jest jedyną kobietą w rodzinie, która się "nie starzeje". Jej siostry: 46-letnia Fayfay i 42-letnia Sharon również mogą się pochwalić wyglądem nastolatki.

Na twarzach tajwańskich sióstr próżno szukać oznak upływającego czasu. Co robią, by wyglądać jak nastolatki? Twierdzą, że wszystko zawdzięczają stylowi życia. Siostry piją dużo wody, jedzą świeże warzywa i dbają o codzienne nawilżenie twarzy.

Okazuje się, że geny również mogły mieć na to wpływ:

Lure za trzy lata skończy 50 lat, ale każdy, kto wchodzi na jej profil na Instagramie myśli, że ma do czynienia z nastolatką. Kobieta ma niesamowicie piękną i gładką cerę, bez zmarszczek. Do tego cudowne włosy i figurę godną pozazdroszczenia. Wygląda na to, że w jej przypadku zdrowe jedzenie, odpowiednia ilość wody i spokojny tryb życia działa jak eliksir młodości.