Wykształcenie Jacka Sasina. Minister rządu PiS może pochwalić się wyjątkowo BOGATYM życiorysem

Wybory parlamentarne już za nami. W ubiegłą niedzielę Polacy tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, co zaowocowało rekordową frekwencją. Choć najwięcej głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, wiele wskazuje na to, że to dzisiejsza opozycja utworzy rząd w nowym parlamencie.

Politycy PiS nie kryją zresztą rozgoryczenia takim obrotem spraw, czego przykładem jest niedawna wypowiedź Jacka Sasina, który krytykował opozycję, zaznaczając, że "reprezentanci egzotycznej, tęczowej koalicji już wycofują się z obietnic". Minister aktywów państwowych pisze w mediach społecznościowych o "kompletnej niespójności ideowych postulatów" i ostrzega, że "szykuje się cyrk".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: "Żałosne słowa". Tomasz Siemoniak oburzony wypowiedzią Jacka Sasina

Wykształcenie Jacka Sasina. Polityk może pochwalić się bogatym życiorysem

Sasin od lat jest bliskim i wiernym współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiadomo jednak, czy specjalne względy u prezesa PiS pozwolą utrzymać 53-latkowi dotychczasową funkcję. Nie ulega za to wątpliwości, że mężczyzna może się poszczycić bogatym życiorysem, który niewątpliwie ułatwi mu znalezienie ciepłej posadki.

Sasin jest absolwentem XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego również w Warszawie.

Rozpoczął swoją urzędniczą karierę od zatrudnienia w Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". W 1998 r. został dyrektorem Departamentu Orzecznictwa w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie pracował do 2004 r. Następnie w latach 2004–2006 pracował w urzędzie m.st. Warszawy - był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Kolejna publiczna funkcja, którą pełnił, to zastępca burmistrza dzielnicy Śródmieście. W grudniu 2007 r. Jacek został doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w listopadzie 2009 r. został powołany na sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Majątek Ministra aktywów państwowych

Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że Sasin posiada prawie 350 tysięcy złotych oszczędności. Ma też dom o powierzchni 187,1 m kw. oraz działkę o powierzchni 750 m kw. W obu przypadkach minister jest współwłaścicielem i ma prawa do jednej trzeciej każdej z nieruchomości. Sasin zadeklarował, że dom ma wartość ok. 800 tys., a działka ok. 450 tys. zł. Minister spłaca kredyt hipoteczny w wysokości ponad 57 tys. franków szwajcarskich, pożyczkę hipoteczną w kwocie 200 tys. zł, a także 40 tys. zł pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sejmie.

Twoja opinia jest dla nas ważna. Wypełnij ankietę i wypowiedz się już dziś.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.