Wyluzowana Anna Lewandowska nawadnia się "DRINECZKIEM" po treningu (FOTO)

Jakiś czas temu Anna i Robert Lewandowscy wybrali się z rodziną na Majorkę, aby pobyć w swojej wilii wartej 3,5 miliona euro . Luksusowy dom kupili przed rokiem, wzbogacając kolekcję pokaźnych nieruchomości. Posiadłość nie należy do skromnych i ma na terenie nawet prywatny basen sporych rozmiarów.

Anna i Robert Lewandowscy ze względu na swoją pracę i zdobyty dzięki niej majątek mogą pozwolić sobie na wyjątkowo długie urlopy. Tak jest i tym razem, jednak zapracowana fit trenerka oczywiście nie ma zamiaru całkowicie porzucać swojej działalności w internecie, więc na Instagramie pokazuje, co tylko się da .

No kocham go! Uśmiech od ucha do ucha - napisała.