Kulisy instagramowego życia Anny Lewandowskiej: pręży się na piasku i czeka, aż asystentka zrobi jej całą sesję (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska z całą rodziną od jakiegoś czasu pomieszkuje na Majorce, gdzie jednocześnie pracuje i odpoczywa. Lewandowscy kupili tam luksusową rezydencję, więc nie muszą martwić się o rosnące koszty wynajmu wakacyjnych domów, tylko podróżują sobie to tu, to tam, jakby przyzwyczajając się do hiszpańskiego słońca przed rzekomym przejściem Roberta do Barcelony.