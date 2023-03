Wyluzowana Julia Wieniawa delektuje się popcornem na imprezie Warnera. Stylizacja zainspirowana Anną Lewandowską? (FOTO)

Odziana w modny zestaw Julia Wieniawa bryluje na imprezie

Przez imprezę Warnera przewinęło się multum znanych osobistości, lecz to Julia Wieniawa zdecydowanie przykuwała uwagę. Aktorka przechadzała się między fotoreporterami, jak gdyby nic pałaszując popcorn . Wyluzowana gwiazda postawiła tego wieczoru na wygodę. 29-latka przyodziała klasyczne jeansy i biały T-shirt , na który zarzuciła modny, jasnobeżowy płaszcz . Casualową stylizację dopełniła biało-czarnymi butami sportowymi , popularną czapką-bejsbolówką i przewieszoną przez ramię, brązową torebką.

Julia Wieniawa jak Anna Lewandowska?

Zaledwie kilka tygodni temu czujni internauci wychwycili, że podczas jednej z sesji zdjęciowych Wieniawa do złudzenia przypominała Annę Lewandowską. Niegdysiejsza gwiazda "Rodzinki.pl" miała wtedy na sobie stylizację bliźniaczo podobną do tej, którą wcześniej zaprezentowała żona słynnego piłkarza. Zdaje się, że Julia znów będzie porównywana do Lewej, która przechadzała się w jeansach, jasnym płaszczu i bejsbolówce w styczniu tego roku.