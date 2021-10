Wyluzowana Katy Perry świętuje 37. urodziny z barczystym Orlando Bloomem i butelką tequili (ZDJĘCIA)

Mająca już ponad roczek Daisy Dove jest oczkiem w głowie rodziców, dlatego choć Katy i Orlando od czasu do czasu urywają się na krótkie wakacje tylko we dwoje, ich pociecha zazwyczaj towarzyszy im w podróżach. Kilka miesięcy temu narzeczeni samotnie wygrzewali się w hawajskim słońcu. Teraz jednak, by w rodzinnym gronie świętować urodziny gwiazdy, na wakacje zabrali małą Daisy. W Meksyku z pewnością nie mogą narzekać na nudę, bo albo wylegują się na hotelowych leżakach z przygotowaną u boku butelką tequli, albo urządzają sobie rejsy luksusowym jachtem.