Wyluzowana Maffashion wygina się w teledysku Sebastiana Fabijańskiego. "Jeśli już kocham, to bardzo, ALE KRÓTKO"

Zmiany nastąpiły nie tylko w życiu osobistym Sebastiana, ale także w zawodowym. Aktor zapragnął bowiem zostać raperem . Jego zdolności muzyczne docenił sam O.S.T.R. , który zdecydował się wziąć go pod swoje skrzydła. W efekcie od kilku miesięcy Seba raczy nas swoimi utworami wydanymi pod szyldem wytwórni Asfalt Records.

Debiutancka płyta Fabijańskiego ma się ukazać 12 czerwca. Aktualnie aktor próbuje przekonać do siebie słuchaczy, publikując co jakiś czas nowe utwory. Ostatnio "rozliczał się z show biznesem" w kawałku Bezkrólewie, gdzie krytykował "uzależnione od selfie i internetu influencerki", zapominając chyba, że taki opis pasuje do jego dziewczyny.