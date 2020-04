Pełen żalu Sebastian Fabijański "rozlicza się" z show biznesem: "W "Dzień dobry" na kanapie pie*dolenie ciut bez sensu"

Fghbj 9 godz. temu zgłoś do moderacji 238 28 Odpowiedz

Ewidentnie ma problem sam ze sobą . Poza na Buntownika :) to już było . Dorośnij facet . Problemy egzystencjalne tez już były . Sukces za szybko przyszedł ? Odnaleźć się nie możesz ? Przyjaźni, miłości szukasz w miejscu gdzie wszystko jest udawane i wszyscy o tym wiedza :) może ty za wrażliwy na to jesteś :) to show biznes i on się rządzi swoimi prawami musisz się chłopczyku tego nauczyć albo znaleźć inna pracę.