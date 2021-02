Wyluzowany książę Harry udziela wywiadu na dachu piętrowego autobusu (ZDJĘCIA)

Niedawno Meghan i Harry przeprowadzili się do wartej ponad 55 milionów posiadłości w Montecito, enklawy amerykańskich gwiazd. Dowodem na to, że w słonecznej Kalifornii czują się jak wśród swoich, są ostatnie zdjęcia zrobione wnukowi królowej Elżbiety przez paparazzi. Widzimy na nich wyluzowanego Harry'ego w towarzystwie Jamesa Cordena.

Sussexowie i gwiazdor telewizji znają się od kilku lat. Corden wraz z żoną gościł na ślubie Meghan i Harry'ego. Teraz najwyraźniej przeprowadził wywiad z księciem do swojego programu The Late Late Show with James Corden. Panowie rozsiedli się na dachu piętrowego autobusu, stylizowanego na te, które zobaczyć można w Londynie, i udali się na przejażdżkę ulicami Los Angeles. Na wykonanych przez paparazzi zdjęciach widać, że ukochany Markle czuje się przed kamerami wyjątkowo swobodnie. 36-latek zaprezentował nie tylko coraz większą łysinę zdobiącą jego głowę, ale i uśmiech od ucha do ucha.