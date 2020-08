Oto najnowsza posiadłość księcia Harry'ego i Meghan Markle za GRUBO ponad 55 MILIONÓW! (ZDJĘCIA)

Iza 26 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

To wszystko o czym mówią, ta ich cała motywacja ludzi, wsparcie jest po prostu śmieszne i nie na miejscu, kiedy kupują kolejny dom za horrendalną kwotę w jednym roku. Co chwila latają prywatnymi samolotami, mówiąc o ochronie środowiska. Hipokryzja aż leje się strumieniami. Właściwe nie, to już jest wodospad hipokryzji. Wcale nie dziwię się, że ludzie, a zwłaszcza Brytyjczycy mają do nich pretensje. W końcu ta rodzina żyje z podatków śmiertelników. To działa w dwie strony. Royalsi robią to co od wieków, a ludzie im za to płacą. A nie za jakieś bunty i wprowadzanie własnych zasad "bo tak chcę".