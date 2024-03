WYMOWNE, jak po rozstaniu z żoną zachowuje się Łukasz Schreiber. Wdał się w dyskusję z internautą

Chociaż dopiero co przywitaliśmy marzec, to już mamy pierwszych pretendentów do rankingu najgłośniejszych rozstań 2024 roku. Mowa oczywiście o Mariannie Schreiber, która kilka dni temu o rozstaniu z mężem i ojcem swojej córki - Łukaszem Schreiberem -miała dowiedzieć się dopiero z mediów, a konkretniej z wywiadu, w którym to wyczytała, że ich związek przeszedł właśnie do historii