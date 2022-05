Wymowny post partnerki Filipa Chajzera: "Być tu i teraz BYWA TRUDNO"

Elo7 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Wiecej mozliwosci ze inni beda jego drugiego syna samochodem wozic, tak jak i pierwszego, po porzuceniu przez ojca. Stanal by na wysokosci zadania to moze pierwszy syn by nadal sie klockami bawil. Niedzielny ojciec. Pierwsza kobiete tez zostawil jak diecko bylo male.