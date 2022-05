Filip Chajzer ŻALI SIĘ na krytykę po dyskusji o coming oucie piłkarza: "Czuję się, jakby ktoś dał mi w twarz"

Filip Chajzer , podobnie jak jego znany ojciec, wybrał pracę w show biznesie, ale o ile Zygmunt Chajzer jest postacią, która unika skandali i cieszy się powszechną sympatią, to jego syn już niekoniecznie.

W pewnym momencie powstała nawet petycja o usunięcie Chajzera z TVN . Nazwano go w niej "prezenterem szkodliwym społecznie".

Mimo tych skandalicznych zachowań Filip jakimś cudem ocalił posadę. Stworzył bowiem osobliwy sposób "przepraszania", który wszedł nawet do słownika miejskiego slangu pod hasłem "chajzerowanie" . To takie "przeprosiny bez przeprosin", które dotyczą tylko "tych, którzy poczuli się urażeni". W dodatku zaraz po nich następuje zwykle jakaś akcja charytatywna, która ma odwrócić uwagę od skandalu i zatrzeć złe wrażenie.

Czuję się, jakby mi ktoś dał w twarz. Przeszedłem w życiu długą drogę . Również mentalną. Uważam teraz ponad przeciętnie, żeby równość była akceptowana i akcentowana. To jednak, jak widać, nie ma żadnego znaczenia. Po ludzku jest mi przykro - napisał.

Czyli - jeśli dobrze rozumiemy - Filipowi nie jest przykro, że uraził swoimi słowami wielu widzów, tylko jest mu przykro, że spotkała go za to krytyka? Internauci mają dla niego kilka rad.

Należy przyjąć krytykę, przestać się tłumaczyć i mówić, jakim to jest się piewcą i obrońcą praw, tylko przyjąć na klatę, przyjąć do wiadomości, dokonać refleksji i wyciągnąć wnioski. Niektórym też po ludzku jest przykro; To troszkę Filip chajzerowaniem zaleciało. Ta cała ironia bardziej wydaje się być wymówką zwykłej wpadki; Na drugi raz PO LUDZKU waż słowa, bo niestety bardzo często szybciej mówisz, niż myślisz. Nie będę podawała przykładów, bo lista byłaby dłuuuga - piszą w komentarzach.