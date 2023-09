Wypadek syna Sylwii Peretti. Prokuratura przekazała NOWE USTALENIA na temat kluczowego świadka

Autmex 11 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

Po co jakieś przesłuchiwania świadków skoro monitoring tak dokładnie uwiecznił to co się stało?!! Ja rozumiem, że jakby śledztwo prowadził Macierewicz, to z uporem maniaka by twierdził, że 3 pasażerów przeżyło ale dobił ich nasłany Rosjanin!!! No ale bez przesady!!!