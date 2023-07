Wypadek w Krakowie. Prokuratura oszacowała, z jaką prędkością jechał Patryk Peretti

Kajetan 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A co matka miała zamknąć go w piwnicy? Ręce opadają nam też rodzice walkowali: wróć do domu przed północą, nie pal papierosów i co każdy z nas łamał zasady, nikt z nich nie był święty, rodzice jednego z chłopaków obwiniają Patryka, a ich syn też nie był odpowiedzialny skoro wsiadł do tego auta nikt go nie wciągnął, skoro napisał smsa do żony to mógł wracać do domu jak na męża przystało, a nie też świrować