Wypowiedź Barbary Kurdej-Szatan wykorzystana przez BIAŁORUSKĄ PROPAGANDĘ! Internauci wzburzeni: "MASKOTKA ŁUKASZENKI"

cóż że ze Szw... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślę ,że ten przypadek da do myślenia całej reszcie celebry, że należy ważyć słowa w tak poważnej sytuacji i czegoś tych pyszałków nauczy. A tak na marginesie , to zaczyna być mi żal tej kobiety , ale to jest moje prywatne odczucie.